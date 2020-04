Desde hoy es obligatorio el uso de tapabocas en la Ciudad

Al inicio de la semana, el jefe de Gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta, había anunciado la implementación del tapaboca en el distrito (cubriendo la boca, la nariz y el mentón), con el objetivo de disminuir la posibilidad de contagios del coronavirus.

“Dos de cada tres personas que se contagian no presentan síntomas, no saben que tienen el virus pero contagian. Por eso, es importante el uso de tapabocas y no barbijos profesionales, esos hay que guardarlos para los médicos”, había explicado el funcionario, durante una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo.

Por esta razón, este miércoles- desde la medianoche- comenzó la obligatoriedad del tapabocas, en el transporte público y en locales comerciales. Sumándose a otros sitios del país: Jujuy, Misiones, Santiago del Estero y La Rioja, entre otros. En caso de incumplimiento, las multas serán entre $10 mil a $80 mil, mientras que los comercios corren riesgo de clausura e inhabilitación.

Esta mañana, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, anticipó que «hoy habrá una tarea muy fuerte de concientización» y mañana regirán las multas, pese a que el documento oficial las establece desde hoy. En este marco, aclaró que esta medida no elimina el distanciamiento social y recomendó el uso de estos protectores en la vía pública, donde no es obligatorio hasta el momento.