El Gobierno confirmó la continuidad de la cuarentena

Luego de Semana Santa, estaba previsto la finalización del aislamiento preventivo y obligatorio por el Coronavirus. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández confirmó su continuidad, agregando pocas actividades a las excepciones a nivel nacional. Es que su flexibilización generaría mayores riesgos, como ocurriría con el transporte público.

«Vamos a ser más estrictos en los centros urbanos. Tenemos que ponernos más estrictos porque estamos viendo más relajamiento. Noté que hay más autos. Pedí que se pongan estrictos para controlar», afirmó el funcionario, haciendo foco en la provincia y Ciudad de Buenos Aires.

El Jefe de Estado sostuvo que «estamos a mitad de camino, no hemos logrado nada. Se aplanó la curva y el contagio va a ser más lento. Lo que hemos logrado es preservar la vida de muchos argentinos». En este contexto, señaló que no volverá la actividad educativa: “Si un chico termina el colegio seis meses más tarde, esto no es un problema. Lo que sería un problema es que circule y contagie a sus abuelos”.

Después de la reunión con los gobernadores, pidió respetar el confinamiento y aseveró, en una entrevista televisiva, que hará «todo lo necesario para que las empresas no cierren ni dejen sin trabajo a los argentinos”.