«El Presupuesto termina siendo un dibujo en relación a la realidad»

En la previa de una nueva sesión ordinaria, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Abrevaya (GEN), se refirió al tratamiento del Presupuesto 2020, que «tiene un atraso de dos meses» según la Constitución. «No han querido que el Presupuesto y la Tarifaria se supiesen antes de la elección», afirmó.

Sobre algunos de los puntos en cuestión, Abrevaya aseguró que se elaboran índices de inflación «que no van a existir nunca. Te calculan una recaudación menor de lo que será. Entonces, hasta que vuelven a mandar un ajuste presupuestario por la plata que entró demás, manejan ese dinero».

Además, marcó que los porcentajes destinados a educación y salud «siguen siendo bajos». «Ellos mantiene su postura en educación y no la piensan mover», manifestó. En relación a la nueva fórmula del Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL), el legislador pidió su cálculo por salario y no por inflación. «Los indicadores que construyen la inflación, no necesariamente son los que el Gobierno afronta», indicó.

«El problema central no está en lo que votás, sino en que no se cumple lo que votás. Aprobamos un Presupuesto que después se ejecuta como ellos quieren. Se sobreejecutan partidas y se subejecutan algunas partidas. Es el secreto del Presupuesto. Entonces, termina siendo un dibujo en relación a la realidad «, planteó el diputado porteño, quien adelantó que no acompañará la iniciativa.