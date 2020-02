La ACIJ denunció a Telefónica

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció, el lunes 7 de febrero, respecto a la provisión del servicio de Internet y telefonía fija en las villas y asentamientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentando una demanda contra Telefónica en la cual exigieron que el poder judicial condene a la empresa a entregar información pública al respecto.



El caso empieza en torno a un pedido que hace a la información pública realizado por miembros de ACIJ ante la empresa Telefónica, la cual se encuentra obligada a darlo según la Ley de acceso a la información pública. La misma no respondió en el plazo establecido por la norma y tampoco solicitó prórroga, por lo cual acudieron ante la Agencia de acceso a la información pública, presentando un reclamo por esta falta de cumplimiento.



La agencia ante el reclamo presentado, se lo traslada a la empresa y la misma responde que no tenían la información que le estaban solicitando. Entonces el ente resuelve, a través una resolución de fines del año pasado, que Telefónica ha incumplido con la Ley de información pública y que no ha dado respuesta a lo solicitado. Señalando, además que es un sujeto obligado y que lo solicitado es parte de la información pública, por ende, los puso dentro del registro de incumplidores, habilitando a la Asociación a demandar judicialmente.



Ahora resta que el poder judicial se pronuncie sobre la cuestión que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 12, que debería llegar una sentencia.



Marcelo Giullitti, abogado del área Fortalecimiento de las instituciones Democráticas de ACIJ, señaló que : «La importancia que tiene la información es que muestra una situación de discriminación sistemática. Nosotros solicitamos esta información en base a reclamos sostenidos de vecinos que decían que se comunicaban con las empresas de telefonía solicitado los servicios de telefonía básica e Internet y que las mismas les ponían excusas para no proveerles de servicio, claramente a razón del lugar en el cual vivían.



Además el abogado dijo que: «hoy en la era digital la situación de no poder contar con el servicio de Internet o de no poder acceder a la telefonía es una consecuencia inhabilitante para el acceso a otros derechos y en definitiva para el goce de vivir en una ciudad ,por eso todos consideramos que esta información resulta relevante.