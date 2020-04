Precios abusivos en medio de la pandemia

El titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, puso blanco sobre negro en lo que refiere a los aumentos que afectan a los productos básicos y como se cristaliza esto en perjuicio del consumidor.

El aumento desmedido en los productos de la canasta básica durante el mes de Marzo son muestra cabal del abuso que se registran en las góndolas de grandes cadenas pero también en negocios y comercios barriales.

Polino comentaba la idea de fondo que subyace en los aumentos: “El sistema capitalista está mostrando las mezquindades de las que se nutre. Resulta indignante que las empresas de alimentos remarquen sobre la canasta básica”, decía.

Según el titular de consumidores libres, en Argentina se vive una terrible falta de solidaridad social “se remarca por las dudas y abusivamente”. Para poder evitar los abusos por parte de los productores o responsables de la cadena de producción, distribución y venta de productos, Polino ponía el ojo sobre el rol del Estado.

“El problema de Argentina fundamentalmente es que no se aplican las leyes, tenemos infinidad de leyes que protegen a los consumidores y no se aplican” comentaba, y agregaba: “Tenemos la ley de observatorio de precios votada en 2014 que establece el control y observancia por parte del estado para dilucidar en que eslabón de la cadena existe un aumento desmedido y no se aplica”