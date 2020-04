Tapaboca obligatorio en la Ciudad

Desde la sede del Ejecutivo en el barrio de Parque Patricios, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la obligatoriedad del tapabocas desde el miércoles.

Según la disposición, se aplicará en oficinas públicas, locales comerciales y medios de transporte. De todas maneras, recomiendan su utilización por fuera de estas actividades. En caso de infracción, las multas serán entre $10 mil a $80 mil, mientras que los comercios corren riesgo de clausura e inhabilitación.

“Dos de cada tres personas que se contagian no presentan síntomas, no saben que tienen el virus pero contagian. Por eso, es importante el uso de tapabocas y no barbijos profesionales, esos hay que guardarlos para los médicos”, argumentó Larreta en conferencia de prensa.

Por último, el funcionario de la Ciudad, quien estuvo acompañado por parte de su Gabinete, aclaró que no se puede realizar actividad física en la calle. “No vamos a flexibilizar la cuarentena, cuanto más estrictos seamos hoy, más rápidos vamos a poder salir después”, expuso.