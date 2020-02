Abren un jardín pero cierran otro

Mañana 18 de febrero de 2020 se realizará la audiencia pública, las 11 horas, en Tacuarí 124, Juzgado del Dr. Lopez Alfonsín, para defender al Jardín del Hospital Ramos Mejía y para exigir la apertura de una escuela nueva en Catamarca 324 (Manzana 66).



El grupo Vacantes para todxs denuncia que son 350 niñxs que podrían ingresar al sistema y que quedarán afuera si se deja avanzar al Ministerio de Educación local, con el cierre y la mudanza. Además señalaron: «Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña no sólo no construyen suficientes escuelas para lxs 25 mil niñxs que dejan afuera. Si no que también cierran desde hace años salas, grados, cursos y ahora escuelas enteras.»

Buscalos en redes sociales con los hashtags #NoSobranNiñxs #FaltanEscuelas