Ademys denuncia casos de Dengue en escuelas

En las redes sociales Ademys, la asociación docente de la Ciudad, señala que «Mientras se habla del Coronavirus, poco y nada se dice, y menos se hace, para proveer a las escuelas de repelente y un plan de limpieza, fumigación, descacharrización y prevención de contagio de esta enfermedad que se extiende en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones del país. Ni siquiera hay un relevamiento serio de casos.»

A través de la misma proponen que uno acerque los casos que conoce enviándoles un mensaje con el nombre del individuo infectado de Dengue (personal docente, no docente o estudiantes y sus familias) y dato de la escuela.



Hasta ahora el registro realizado es el siguiente:

– Escuela Técnica 11, un alumno.

– Escuela 13 DE 13 una docente.

– Escuela 8 DE 17 dos casos, un directivo y un docente.

– Escuela 14 DE 13 un alumno.

– El hijo de una docente escuela 6 DE 11.

– Nena del jardín de la 13 DE 13.

– Un alumno de la 16 DE 11 ya de alta.

– EEMN 4 DE 21 dos casos de profes.

– Escuela 3 DE 8 un caso de docente.

– Escuela Técnica Alejandro Volta, una mamá de estudiante.

– Colegio 13 DE 18, dos hermanos de alumna internados.

– Escuela 19 DE 19, un personal no docente.

– Escuela 7 DE 13, un papá internado.

– Escuela 19 DE 20, un papá internado.

– Escuela 22 DE 18, un directivo.

– Escuela 7 DE 18, un docente.

– Escuela 25 DE 18, un caso personal no docente.

– Escuela 16 DE 18, un docente.

– Escuela 11 DE 18, un no docente y dos estudiantes.

– Escuela 22 DE 18 docente y un no docente.

– Cens 16, un caso.

– Escuela especial 16 DE 12 un caso personal docente.