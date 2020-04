Banco Ciudad anunció la apertura de sucursales hoy y mañana

El sábado 4 y domingo 5 de abril, abrirán las sucursales del Banco Ciudad en los horarios habituales para la atención única y exclusiva del pago a jubilados y pensionados y a personas con acceso a beneficios sociales, según el cronograma de pago establecidos por la ANSES u otros entes gubernamentales.



Así mismo, desde la banca porteña aclararon que solo se atenderá a quienes no disponen de Tarjeta de Débito.

La entidad bancaria el dispondrá del personal esencial para realizar exclusivamente la operatoria mencionada, asegurando el cumplimiento de las normas de distanciamiento social entre personas, para lo cual habrá un control del número de ingresantes y de la disposición de los mismos en el interior de las sucursales.



Por medio de un comunicado el Ciudad solicitó que si no se está en los grupos mencionados, no se acerquen a la sucursal ya que no se les podrá brindar atención.