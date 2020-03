Denuncian comida en mal estado e intoxicaciones en escuelas

Desde hace algunos días varias comunidades educativas de distintos colegios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vienen denunciando el mal estado de la comida, gusanos en la misma y casos de intoxicación. Todas provistas por la empresa Lamerich S.R.L., multada en varias oportunidades por las condiciones en las que entregaba el alimento, entre otras irregularidades.



El más grave se dio en la Escuela Primaria N° 14, Ernesto Padilla, del bario de Caballito, ya que 41 alumnos sufrieron una intoxicación luego de almorzar comida contaminada. Una madre de la misma explicó: «Se por mi hija que la calidad de la comida es muy mala y en varias oportunidades muchos niños la rechazan por tener «mal sabor» o «gusto raro». No creo que sea la primera vez que no se cumple el control de seguridad e higiene pero creo que esta vez pasó a mayores y dejó en evidencia el pésimo servicio de comedor que los niños de las escuelas públicas reciben.»



Además la mamá preocupada por la calidad del servicio añadió «El hecho de estar en mal estado no es el único problema. El menú propuesto para la escuela definitivamente no cubre las necesidades nutricionales que los niños en crecimiento requieren para su correcto desarrollo y desempeño. Ni que hablar de los casos de niños de familias vulnerables, que quizás solo comen en la escuela.»



Otras denuncias de intoxicación se hicieron en las escuelas 14 D.E. 7 (Joaquín v González), 5 D.E. 2 (Úrsula llames de Lapuente), 1 D.E.7 (Andres Ferreyra) y 17 D.E. 2. Mientras que la Escuela Velez Sarfield N°8 D.E. 20 se hallaron gusanos en la comida y los padres denunciaron en la Defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires la cual redactó un pedido de informes.