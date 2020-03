Dengue: ¿cómo prevenir los criaderos?

“Si queremos modificar nuestro futuro no tener más estas epidemias de Dengue, tenemos que pensar en que los niños, los futuros adultos, tienen que saber sobre el ciclo de vida de los mosquitos y darse cuenta como son. Deben entender que los criaderos son la clave para la prevención.

Esto es algo que vengo planteando desde 1998, como esto no ha ocurrido, hoy los chicos de veinte y pico de años, no tienen esa formación y de ahí vienen paradigmas químicos que se han aprovechado de la población para vender insecticidas con los cuales no se termina resolviendo nada.

Respecto a la población adulta, todo lo que es difusión y propaganda, debería ir apuntada hacia las larvas y los criaderos. Entender que el mosquito Aedes Aegypti solo cría en las zonas urbanas, muy cerca de donde las personas viven o trabajan, no están en ambientes silvestres, no crían en charcos, no crían en lagunas, no están en las zanjas, son bichos exclusivamente domiciliados y muy asociados al hombre.

Para prevenir en la difusión, hay que tener en cuenta que ni los diseñadores gráficos ni el periodismo, están preparados para hablar sobre el tema. En muchas de las propagandas, los diseños gráficos han generado imágenes e ideas confusas y hasta contrarias a las necesarias para la verdadera prevención, que apunta sobre los criaderos y los recursos que necesitan los mosquitos para poder proliferar.

La idea siempre es que, si les sacamos los recursos al mosquito para poder proliferar. Los recursos principales son los recipientes con agua, entonces los mosquitos no van a tener gran posibilidad de proliferar. Esa es una forma de controlarlos.

Hay que tener en cuenta que el Aedes Aegypti es un mosquito muy hábil para vivir asociado al hombre y, generalmente, aprovecha lo que el hombre se olvida. Esos recipientes que acumulan agua son los lugares donde obtiene el mayor éxito reproductivo.

En una escala geográfica, hay que pensar que el Aedes Aegypti, se mueve y busca dispersión para repartir sus huevos ya que no los pone todos juntos, entre recipientes que suelen acumular agua.

El área epidemiológica clave para el control es la manzana. Esto lleva a la necesidad de hablar entre los vecinos para evitar los criaderos en la manzana. Si alguna vez, llegó a ver mosquitos con rayitas blancas en mi casa, significa que en la manzana, a cuarenta o cincuenta metros de donde yo estoy, seguramente hay criaderos. Entonces hay que hablar con los vecinos para, entre todos, eliminar los criaderos. Esta es una idea muy importante que puede ser sustentable a través del tiempo con educación ambiental entre la población. Así que a pensar que la manzana donde vivimos es una parte importante del ambiente donde desarrollamos nuestra vida.

Mirar desde el punto de vista ambiental y eliminar los recipientes con agua, tiene que ver con un paradigma ambiental hacia donde deberíamos conducirnos como sociedad. Y además, eliminar de nuestra mente lo que llamamos el paradigma químico, que con productos químicos no vamos a resolver problemas ambientales. La típica propaganda donde nos muestra una señora cuidando desde atrás a sus hijos, matando mosquitos con un arma de tecnología de punta, es parte del paradigma químico que desinforma a la sociedad, porque con eso, en realidad, no procura una verdadera prevención.

La verdadera prevención va por eliminar la fábrica de mosquitos que son los criaderos. Eso significa una imagen donde diferenciar los paradigmas químicos y los paradigmas ambientales, y los elementos de propaganda que se utilizan para desinformar a la población. Por otro lado, hay una imagen donde se muestra un criadero y se plantea que, controlando los adultos no estamos generando una verdadera prevención porque al muy poco tiempo van a aparecer nuevos mosquitos adultos a partir de las larvas que hay en los criaderos. Debería obligarse a las empresas de productos químicos que muestren los criaderos y como es que se hace una verdadera prevención”.

Nicolas Schweigman (Jefe del Grupo de Estudio de Mosquitos (GEM) del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y el CONICET): Dengue en la Ciudad de Buenos Aires.