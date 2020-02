Jubilaciones en el ojo de la tormenta

Se cuenta que los jubilados recibirían entre el 11 y el 12% en los próximos pagos de haberes. La discrecionalidad del pago generará, un ahorro, según el gobierno de unos 5000 millones de pesos por mes, unos 60.000 millones al año.

«El ahorro es porque no pagan lo que deberían pagar» indicaba Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. «Los funcionarios vienen diciendo estupideces inmorales desde hace un mes y medio, al respecto» comentaba el Defensor de la Tercera Edad, en relación a la forma en que, según él, pretenden justificar el no pago de algunas categorías.

En un claro posicionamiento en contra de la medida del Gobierno Central de aumentar la mínima discrecionalmente y dejar a fuera al resto de las categorías jubilatorias. Comentaba que: «En otros países es considerado abuso y maltrato al adulto mayor».

Esto se da en un contexto en donde los jubilados y pensionados vienen de perder un promedio de veinte puntos en los últimos dos años. No es nuevo, y condiciona notablemente la economía de los jubilados que están por encima de la mínima.