Una vez más, la Legislatura porteña decidirá la venta de tierras públicas

En la última sesión del año con la conformación actual, la Legislatura porteña sesionará para aprobar diferentes proyectos de ley que tienen que ver con la enajenación y venta de tierras públicas, enmarcados en proyectos especiales que necesitan un mínimo de 40 votos, algo que a partir de la nueva conformación el oficialismo no tendrá.

Además de la aprobación del Presupuesto, Juntos por el Cambio buscará aprobar la venta de inmuebles pertenecientes al dominio de la Ciudad, la venta del terreno de la Policía Montada y la concesión de los bajo autopistas.

«A la Ciudad le falta verde y le sobra cemento y emprendimientos comerciales especulativos: deberíamos tender a poner en valor lo que nos falta, pero lamentablemente este tipo de iniciativas le dan un rol al Estado de emprendedor inmobiliario cuando lo que hay que garantizar es la calidad de vida y el cuidado del medio ambiente», advirtió en diálogo con Frecuencia Zero el arquitecto y ex Subsecretario de Descentralizacion, Planeamiento Estratégico y Transporte y Transito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Borthagaray.

En el mismo sentido, el especialista criticó la política de la actual gestión a cargo de Horacio Rodríguez Larreta con respecto a la enajenación de bienes públicos. «Vender tierra publica irrecuperable para un ingreso efímero no coincide con una visión de futuro, lo que hay no es falta de planeamiento sino un tipo de orientación de la vía pública que no es la que hace falta», disparó.

Los distintos proyectos estipulan la venta de 60 inmuebles y la subasta de 31 más como así también la de las tierras ubicadas en el Playón Ferroviario de Caballito, lo que despertó las críticas de los propios vecinos del barrio que hace meses vienen reclamando por la creación de un parque en dicho predio.